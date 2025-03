Kassel - Im Kampf gegen den Drogenhandel ist Ermittlern in Kassel ein erfolgreicher Schlag gelungen. Bei Durchsuchungen in Kassel, Calden und Espenau in Nordhessen sowie im thüringischen Mühlhausen konnten Beamte fünf Kilogramm Rauschgift mit einem geschätzten Straßenverkaufswert von rund 130.000 Euro sicherstellen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten.