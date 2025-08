München (dpa/lby) - Weil er Drogen und Handys in das Münchner Gefängnis geschmuggelt haben soll, sitzt ein Anstalts-Seelsorger nun selbst hinter Gittern. Er wurde bei einer Durchsuchungsaktion "in seiner Wohnung festgenommen und befindet sich seither in Untersuchungshaft", wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I sagte. Zuvor hatten mehrere Medien über den Fall berichtet.