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Kriminalität Drogen an Packstation bestellt - Dealer festgenommen

Die Polizei verfolgte Drogenbestellungen aus dem Darknet bis zu einer Packstation in Oberbayern. Dann nahmen die Rauschgift-Ermittler einen Verdächtigen fest.

Kriminalität: Drogen an Packstation bestellt - Dealer festgenommen
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Die Polizei durchsuchte die Wohnung des mutmaßlichen Drogendealers. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa

Rosenheim (dpa/lby) - Ein mutmaßlicher Drogendealer hat sich die illegale Ware an eine Packstation liefern lassen. Aber: Die Bestellungen im Darknet waren der Polizei aufgefallen, das wurde ihm zum Verhängnis. Rauschgiftermittler der Kriminalpolizei Rosenheim haben mehrere Pakete "angehalten, beschlagnahmt und geöffnet", wie die Polizei mitteilte. Die Beamten fanden darin Amphetamin sowie Metamphetamin (Crystal Meth) im niedrigen dreistelligen Gramm-Bereich.

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Der 40-jährige mutmaßliche Dealer wurde festgenommen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung im Landkreis Rosenheim fanden die Beamten noch gut 850 Gramm Marihuana und stellten Tablets und Handys als Beweismittel sicher. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen, hieß es.