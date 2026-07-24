Kriminalität: Drogen an Packstation bestellt - Dealer festgenommen

Rosenheim (dpa/lby) - Ein mutmaßlicher Drogendealer hat sich die illegale Ware an eine Packstation liefern lassen. Aber: Die Bestellungen im Darknet waren der Polizei aufgefallen, das wurde ihm zum Verhängnis. Rauschgiftermittler der Kriminalpolizei Rosenheim haben mehrere Pakete "angehalten, beschlagnahmt und geöffnet", wie die Polizei mitteilte. Die Beamten fanden darin Amphetamin sowie Metamphetamin (Crystal Meth) im niedrigen dreistelligen Gramm-Bereich.