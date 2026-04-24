Kriminalität: Drogen an Kinder verkauft - Mutmaßliches Drogennetz entdeckt

Bamberg (dpa/lby) - Im Raum Bamberg hat die Polizei eine mutmaßliche Dealer-Gruppe aufgespürt. Fünf Tatverdächtige wurden festgenommen, gegen vier von ihnen - drei Männer und eine Frau - ergingen Untersuchungshaftbefehle, teilte die Polizei mit.
Mehrere Kilogramm verschiedenster Drogen haben Ermittler in Oberfranken entdeckt. Besonders heikel: Die mutmaßliche Dealergruppe soll sich gezielt an Kinder und Jugendliche gewandt haben.
Bamberg (dpa/lby) - Im Raum Bamberg hat die Polizei eine mutmaßliche Dealer-Gruppe aufgespürt. Fünf Tatverdächtige wurden festgenommen, gegen vier von ihnen - drei Männer und eine Frau - ergingen Untersuchungshaftbefehle, teilte die Polizei mit.
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Aufmerksam waren die Ermittler geworden, als ein Mann am Omnibusbahnhof in Bamberg einem etwa 12-jährigen Kind Ecstasy-Pillen verkauft hatte. In der Folge ergaben sich Hinweise auf weitere Rauschgiftverkäufe, bei denen insbesondere Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene als Abnehmer in Erscheinung traten, heißt es von der Polizei.
Bei den folgenden mehrmonatigen Ermittlungen wurde laut Polizei ein Netzwerk loser zusammenarbeitender Personen entdeckt. Bei Durchsuchungen in der Stadt und dem Landkreis Bamberg fanden Polizeibeamte schließlich mehrere Kilogramm Drogen, darunter Kokain, Amphetamin, Cannabisprodukte, Ecstasy-Tabletten und verschreibungspflichtige Medikamente mit Bezug zum Betäubungsmittelrecht. Zudem entdeckten die Ermittler bei den Tatverdächtigen Waffen.