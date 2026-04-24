Kriminalität: Drogen an Kinder verkauft - Mutmaßliches Drogennetz entdeckt

Aufmerksam waren die Ermittler geworden, als ein Mann am Omnibusbahnhof in Bamberg einem etwa 12-jährigen Kind Ecstasy-Pillen verkauft hatte. In der Folge ergaben sich Hinweise auf weitere Rauschgiftverkäufe, bei denen insbesondere Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene als Abnehmer in Erscheinung traten, heißt es von der Polizei.