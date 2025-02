Kriminalität: Dreister Diebstahl von Photovoltaik-Zubehör - U-Haft

Wellheim - Weil er einen Mann in Oberbayern gleich zweimal bestohlen und mit einem Messer bedroht haben soll, ist ein 40-Jähriger nun in Untersuchungshaft gekommen. Der Mann aus Gütersloh in Nordrhein-Westfalen soll bereits Ende Januar in Wellheim im Landkreis Eichstätt eine ganze Palette mit Zubehör für Photovoltaik-Anlagen gestohlen haben. Im Zuge der Ermittlungen konnte er nun als Tatverdächtiger ausgemacht und in dieser Woche einem Haftrichter in Bielefeld vorgeführt werden. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.