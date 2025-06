Am 6. April hatte die Polizei eine tote Familie in einem Wohnhaus in Weitefeld im Landkreis Altenkirchen gefunden. Das Ehepaar und sein 16 Jahre alter Sohn waren getötet worden. Der Tatverdächtige ist ein 61 Jahre alter Mann aus einem Nachbarort. Von ihm fehlt seit der Tat jede Spur, trotz umfangreicher Suchen und eines öffentlichen Fahndungsaufrufs. Bei Eingang entsprechender Hinweise komme es auch heute noch zu Suchmaßnahmen in der Region, sagte der Polizeisprecher.