Kriminalität: Dreifache Mutter ermordet? 29-Jähriger angeklagt

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Deutschen vor, in der Nacht auf den 20. Mai dieses Jahres in den Küchen- und Wohnbereich der Frau eingedrungen sein und der Mutter von drei Kindern viermal in den Kopf geschossen zu haben. Die Tatwaffe sei in einem Bach gefunden worden, nachdem die Ermittler den mutmaßlichen Fluchtweg des Mannes nachvollzogen hätten, teilte ein Sprecher mit. Durch zahlreiche Indizien habe sich der Tatverdacht gegen den Mann erhärtet. Weitere Angaben machte die Staatsanwaltschaft zunächst nicht.