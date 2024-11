Am Sonntag waren drei Leichen in einer Wohnung in Berlin-Marzahn gefunden worden. Die Tat soll nach Polizeiangaben schon am Donnerstag stattgefunden haben. Die Auffindesituation lasse darauf schließen, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt, hatten die Staatsanwaltschaft und die Polizei in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Wochenende mitgeteilt. Die Mordkommission ermittelt seitdem.