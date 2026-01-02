Kriminalität: Drei Polizisten bei Festnahme in Silvesternacht verletzt

München (dpa/lby) - Drei Polizisten sind während der Festnahme eines betrunkenen Mannes in der Silvesternacht in München verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren die Beamten zu einer Schlägerei in eine Bar gerufen worden. Dort habe ein 23-Jähriger einen der Beamten umgehend gegen den Kopf geschlagen. Beide seien zu Boden gegangen. Der Mann habe den 24-jährigen Beamten weiter geschlagen, bis andere Polizisten ihn unter Kontrolle gebracht hätten.