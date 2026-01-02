 
Kriminalität Drei Polizisten bei Festnahme in Silvesternacht verletzt

Zum Jahreswechsel eskaliert ein Einsatz in einer Bar in München. Zwei Polizisten sind danach dienstunfähig.

Ein Mann wurde vorläufig festgenommen. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

München (dpa/lby) - Drei Polizisten sind während der Festnahme eines betrunkenen Mannes in der Silvesternacht in München verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren die Beamten zu einer Schlägerei in eine Bar gerufen worden. Dort habe ein 23-Jähriger einen der Beamten umgehend gegen den Kopf geschlagen. Beide seien zu Boden gegangen. Der Mann habe den 24-jährigen Beamten weiter geschlagen, bis andere Polizisten ihn unter Kontrolle gebracht hätten.

Bei der anschließenden Festnahme seien die Beamten durch bislang unbekannte Täter attackiert worden, vermutlich um die Festnahme zu verhindern. Eine 25-jährige Polizistin sei dabei gegen den Oberschenkel getreten, ein anderer Kollege gewürgt worden. Die Beamtin und der 24-Jährige waren nicht mehr dienstfähig. Bei dem Verdächtigen ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von etwa 0,7 Promille, wie eine Polizeisprecherin sagte.