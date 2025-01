Kriminalität: Drei Männer nach Streit mit Verletzen in U-Haft

Coburg (dpa/lby) - Gleich zweimal an einem Tag sind zwei junge Männer in Coburg aneinander geraten und handgreiflich geworden. Beide haben sich am Dienstag jeweils mit Hilfe von Komplizen Verletzungen zugefügt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Ausgangspunkt soll ein Streit zwischen einem 23-Jährigen und einem 25-Jährigen gewesen sein, der eskalierte. Der Ältere soll den Jüngeren - mit Unterstützung eines 22-jährigen Komplizen - im Gesicht verletzt haben. Der Geschädigte kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.