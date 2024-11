Kriminalität: Drei Männer nach Diebstahl und Verfolgung in U-Haft

München (dpa/lby) - Mit Hilfe eines privaten Ortungsgerätes sind im Landkreis München mutmaßliche Diebe aufgespürt worden. Sie sitzen nun in Untersuchungshaft. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die drei Männer in Grünwald in ein Auto eingedrungen sein, teilte die Polizei mit. Der Wagen wurde dann in der Nacht zum Samstag an einem Baum gefunden: verunfallt, offen und leer. Am Wagen waren zwei unterschiedliche Kennzeichen angebracht, die richtigen waren im Innenraum. In der Nähe fanden die Ermittler dann einen unterkühlten 43-Jährigen im Schnee liegen.