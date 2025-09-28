 
Kriminalität Drei Männer auf zwei Sitzen – Polizei entdeckt Diebesgut

Weil sie zu dritt auf zwei Sitzen fuhren, stoppte die Polizei ein Auto in Ingolstadt. Im Wagen fanden die Beamten mutmaßliches Diebesgut und verhafteten zwei der Insassen.

 
1
Die Polizei entdeckte mutmaßliches Diebesgut. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa

Ingolstadt (dpa/lby) - Weil sie zu dritt auf den beiden vorderen Sitzen ihres Autos unterwegs waren, sind drei mutmaßliche Diebe in Ingolstadt aufgeflogen. Eine Streife hatte das Auto unter anderem wegen der Sitzwahl angehalten, teilte die Polizei mit. Anders hätten sie auch gar nicht sitzen können. Die Rücksitzbank und der Kofferraum waren demnach durch ihr mutmaßliches Diebesgut belegt: ein Fahrrad und drei E-Scooter. Zwei davon waren als gestohlen gemeldet.

Zu dem Unglück der Männer fanden die Beamten heraus, dass gegen zwei von ihnen offene Haftbefehle vorlagen. Ein 62 und ein 29 Jahre alter Mann wurden festgenommen. Sie kamen ins Gefängnis, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Haftbefehle stehen demnach nicht mit den Diebstählen in Zusammenhang. Der Dritte im Bunde - ein 35-Jähriger - blieb auf freiem Fuß. Das Diebesgut sollte vermutlich nach Osteuropa gebracht werden.