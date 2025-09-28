Kriminalität: Drei Männer auf zwei Sitzen – Polizei entdeckt Diebesgut

Ingolstadt (dpa/lby) - Weil sie zu dritt auf den beiden vorderen Sitzen ihres Autos unterwegs waren, sind drei mutmaßliche Diebe in Ingolstadt aufgeflogen. Eine Streife hatte das Auto unter anderem wegen der Sitzwahl angehalten, teilte die Polizei mit. Anders hätten sie auch gar nicht sitzen können. Die Rücksitzbank und der Kofferraum waren demnach durch ihr mutmaßliches Diebesgut belegt: ein Fahrrad und drei E-Scooter. Zwei davon waren als gestohlen gemeldet.