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Kriminalität Drei Festnahmen nach Einbruch auf Wertstoffhof

Schon wieder ein Einbruch auf dem Wertstoffhof Stammham: Drei junge Männer stehlen Elektroschrott - und werden dann auf der Flucht gefasst.

Kriminalität: Drei Festnahmen nach Einbruch auf Wertstoffhof
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In den vergangenen Wochen kam es zu mehreren Einbrüchen auf dem Wertstoffhof. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Stammham (dpa/lby) - Im Landkreis Eichstätt hat die Polizei drei Einbrecher festgenommen, die sich unerlaubt Zutritt zu einem Wertstoffhof in Stammham verschafft hatten. Sie waren in eine Lagerhalle auf dem Gelände eingebrochen und hatten Elektroschrott entwendet, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten konnten die drei Flüchtigen im Alter von 19 bis 23 Jahren fassen. Die Suche nach weiteren Tätern verlief erfolglos.

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In den vergangenen drei Wochen war es zu mehreren Einbrüchen auf dem Wertstoffhof gekommen. Ob die vorläufig Festgenommenen auch dafür verantwortlich sind, war zunächst unklar.