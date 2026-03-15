Kriminalität: Drei Festnahmen nach Einbruch auf Wertstoffhof

Stammham (dpa/lby) - Im Landkreis Eichstätt hat die Polizei drei Einbrecher festgenommen, die sich unerlaubt Zutritt zu einem Wertstoffhof in Stammham verschafft hatten. Sie waren in eine Lagerhalle auf dem Gelände eingebrochen und hatten Elektroschrott entwendet, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten konnten die drei Flüchtigen im Alter von 19 bis 23 Jahren fassen. Die Suche nach weiteren Tätern verlief erfolglos.