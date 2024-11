Passau (dpa/lby) - Ein Unbekannter soll sich an einem Bankautomaten in Passau vorgedrängelt und dann einem Mann die Bankkarte zerbrochen haben. Der 27-Jährige habe am Dienstagnachmittag Geld abheben wollen, teilte die Polizei mit. Er wollte nach eigenen Angaben den Unbekannten nicht vorlassen. Der Unbekannte soll ihm daraufhin die Bankkarte aus der Hand genommen und zerstört haben. Dann sei er weggegangen. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bat Zeugen um Hinweise.