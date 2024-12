Geisenhausen (dpa/lby) - Unbekannte haben in Geisenhausen (Kreis Landshut) etwa 200 Christbäume aus dem umzäunten Gelände eines Verkaufsstandes gestohlen. Der Wert der Weihnachtsbäume liegt im hohen vierstelligen Bereich, wie die Polizei mitteilte. Die Bäume befanden sich noch nicht in Netzen und wurden den Angaben nach in der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendet. Um sie abtransportieren zu können, war demnach ein größeres Fahrzeug nötig.