Simmershofen - Einen mehrere hundert Kilogramm schweren Tresor haben Diebe aus einer Goldschmiede in Mittelfranken, nahe der Grenze zu Baden-Württemberg gestohlen. In dem Panzerschrank waren laut Polizei diverse Wertgegenstände gelagert. Zudem haben die Diebe am Samstag auch weiteren Schmuck geklaut, der nicht in dem Tresor weggeschlossen war. Insgesamt schätzt die Polizei auf mehrere Zehntausend Euro.
Kriminalität Diebe stehlen Hunderte Kilo schweren Tresor aus Goldschmiede
dpa 07.06.2026 - 12:26 Uhr