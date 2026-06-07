Kriminalität: Diebe stehlen Hunderte Kilo schweren Tresor aus Goldschmiede

Wie die Diebe den schweren Metallschrank abtransportieren konnten, ist auch der Polizei ein Rätsel. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die an der Goldschmiede in Simmershofen (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) etwas Verdächtiges beobachtet haben. Zu weiteren Details des Tathergangs, etwa wie die Täter zu dem Tresor gelangt waren, wollte ein Polizeisprecher sich nicht äußern.