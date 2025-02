Ebermannstadt (dpa/lby) - 131 Packungen Pralinen haben Diebe aus einem Supermarkt in Oberfranken gestohlen. Der Wert der Beute belaufe sich auf mehr als 1.000 Euro, teilte die Polizei mit. Die zwei männlichen, bislang unbekannten Tatverdächtigen sollen die Pralinenpackungen am Dienstag in Ebermannstadt (Landkreis Forchheim) in einen Einkaufswagen gelegt haben. Danach verließen sie den Supermarkt samt Wagen über die Obstabteilung im Eingangsbereich - ohne zu bezahlen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.