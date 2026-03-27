Kriminalität: Diebe klauen Kupferrohr für 50 Euro und riskieren Explosion

Erfurt (dpa/th) - Diebe haben aus dem Heizungskeller eines Mehrfamilienhauses in Erfurt ein Kupferrohr gestohlen und damit für einen unkontrollierten Gasaustritt gesorgt. Die Diebe trennten das drei Meter lange Rohr von der Gasheizung ab, beschädigten fünf Rohrschellen und schalteten die Heizung ab, wie die Polizei mitteilte. Demnach entwich in der Folge unkontrolliert Gas. Ein 40 Jahre alter Bewohner bemerkte den Gasgeruch am Donnerstagmorgen und rief die Feuerwehr.