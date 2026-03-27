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Kriminalität Diebe klauen Kupferrohr für 50 Euro und riskieren Explosion

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses riecht Gas und verständigt die Feuerwehr. Diebe hatten sich im Heizungskeller zu schaffen gemacht – in der Folge trat unkontrolliert Gas aus.

Kriminalität: Diebe klauen Kupferrohr für 50 Euro und riskieren Explosion
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Die Feuerwehr verhinderte die Explosion.(Symbolbild) Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Erfurt (dpa/th) - Diebe haben aus dem Heizungskeller eines Mehrfamilienhauses in Erfurt ein Kupferrohr gestohlen und damit für einen unkontrollierten Gasaustritt gesorgt. Die Diebe trennten das drei Meter lange Rohr von der Gasheizung ab, beschädigten fünf Rohrschellen und schalteten die Heizung ab, wie die Polizei mitteilte. Demnach entwich in der Folge unkontrolliert Gas. Ein 40 Jahre alter Bewohner bemerkte den Gasgeruch am Donnerstagmorgen und rief die Feuerwehr. 

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Bei Eintreffen der Rettungskräfte hatte das Luft-Gas-Gemisch nach ersten Erkenntnissen eine detonationsfähige Konzentration erreicht. Die Feuerwehrleute schlossen die Gaszuleitung des Hauses und beseitigten die Gefahr. Der Bewohner atmete das Gas ein und klagte über Unwohlsein. Der Wert des gestohlenen Kupferrohrs beläuft sich auf etwa 50 Euro. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen versuchter schwerer Brandstiftung. Wann die Diebe das Rohr klauten, sei Gegenstand der Ermittlungen.