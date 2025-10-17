Kriminalität Diebe greifen auf Baustellen zu
Redaktion 17.10.2025 - 09:40 Uhr
Ein Schwenkmotor in Oberweid, eine Kreissäge in Meiningen: Die Polizei sucht Zeugen zu Diebstählen von Baustellen.
In Oberweid ist am Donnerstagmittag aufgefallen, dass der Schwenkmotor eines Minibaggers abmontiert und gestohlen worden ist. Der kleine Bagger stand auf einer Baustelle in der Hauptstraße und muss für den Diebstahl bewegt worden sein. Nach Polizeiangaben könnte das seit dem 30. September geschehen sein. Der Motor hat einen Wert von etwa 1000 Euro.
Hinweise zu beiden Diebstählen nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer (03693) 5910 entgegen.