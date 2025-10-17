Kriminalität: Diebe greifen auf Baustellen zu

In Oberweid ist am Donnerstagmittag aufgefallen, dass der Schwenkmotor eines Minibaggers abmontiert und gestohlen worden ist. Der kleine Bagger stand auf einer Baustelle in der Hauptstraße und muss für den Diebstahl bewegt worden sein. Nach Polizeiangaben könnte das seit dem 30. September geschehen sein. Der Motor hat einen Wert von etwa 1000 Euro.