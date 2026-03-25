Bernhardswald (dpa/lby) - Diesel im Wert von rund 2.000 Euro ist in Bernhardswald (Landkreis Regensburg) aus einem Bagger gestohlen worden. Ein bislang unbekannter Täter habe in der Nacht zum Dienstag den unversperrten Motordeckel geöffnet, teilte die Polizei mit. Daraufhin habe er die Dieselleitung des Schaufelbaggers durchtrennt und eine größere Menge Kraftstoff aus dem Tank abgezapft. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.