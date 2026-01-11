Aichach (dpa/lby) - Ein Dieb hat in Schwaben die Pfadfinder um Spendengeld gebracht. Im Stadtgebiet von Aichach seien mehrere Christbäume zur Abholung nach draußen gelegt worden und mit jeweils vier Euro Spende für die Pfadfinder bestückt worden, teilte die Polizei mit. Ein Unbekannter habe aber das Bargeld von mehreren Bäumen gestohlen und sei danach mit einem Fahrrad geflohen. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu dem mutmaßlichen Täter und seinem Fluchtfahrzeug.