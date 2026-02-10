Kriminalität: Dachdecker wegen Schwarzarbeit mit Millionenschaden in Haft

Ermittler hatten den Mann nach eigenen Angaben bereits seit Jahren im Visier, sagte ein Zollsprecher. Der Beschuldigte soll in den vergangenen Jahren unter dem Namen von Strohleuten aus seiner Familie mehrere Scheinfirmen gegründet haben - an verschiedenen Orten sowohl in Bayern als auch in Baden-Württemberg, etwa im Raum Göppingen. Die Ermittler gehen davon aus, dass er den Geschäftsbetrieb selbst leitete. Dort soll er Arbeitnehmer beschäftigt, aber Sozialversicherungsbeiträge veruntreut und vorenthalten haben. Bevor die Behörden ihm auf die Schliche kamen und die Vorgänge nachvollziehen konnten, soll er die jeweiligen sogenannten Firmenhüllen wieder vom Markt genommen haben.