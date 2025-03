Würzburg (dpa/lby) - Ein Gegner der staatlichen Corona-Schutzmaßnahmen soll aus Protest gegen die Auflagen an der Schnellbremsung eines ICE in Unterfranken beteiligt gewesen sein. Dafür soll er nun in Haft. Der 40-Jährige will die Strafe aber nicht akzeptieren und hat gegen ein Urteil des Landgerichts Würzburg Revision eingelegt. Wenn der Mann bei dem Rechtsmittel bleibt, muss sich das Bayerische Oberste Landesgericht mit dem Fall befassen, wie ein Gerichtssprecher in Würzburg mitteilte.