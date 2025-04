In der Region um den Fundort der Leiche in Kipfenberg im Landkreis Eichstätt werde ein neues Fahndungsplakat verteilt, auch seien weitere Befragungen geplant, kündigten die Verantwortlichen des Polizeipräsidiums München am Jahrestag des Verschwindens an. Die Ermittlungen konzentrieren sich wegen des abgelegenen Fundorts in einem weitläufigen Waldgebiet auf Menschen mit Ortsbezug zur Region Ingolstadt/Eichstätt. "Da geht man nicht zufällig vorbei", betonte der Leiter der Münchner Mordkommission, Armin Ritterswürden.