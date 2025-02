Das Pantherchamäleon - inzwischen "Lucifer" genannt - war vor gut zwei Wochen auf dem Wertstoffhof in Eichenau nahe München gefunden worden. Zunächst hieß es, der Finder sei auf Kratzgeräusche aus einer Styroporbox aufmerksam geworden, als er Kartons abgeliefert habe. In der Box habe er das wärmeliebende Reptil entdeckt, das eigentlich im tropischen Madagaskar beheimatet und deshalb "in letzter Sekunde" vor den tiefen Temperaturen im Freien gerettet worden sei.