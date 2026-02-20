Die Beamten wurden demnach am Donnerstag auf seine konstant hohe Geschwindigkeit aufmerksam, obwohl er nicht in die Pedale trat. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass das E-Bike so umgebaut worden war, dass es bis zu 50 Kilometer pro Stunde fahren konnte. Erlaubt sind bei solchen Rädern jedoch maximal 25 km/h. Für das Fahrzeug konnte er weder eine Zulassung noch einen Versicherungsschutz oder einen Führerschein vorweisen.