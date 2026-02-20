Burgau (dpa/lby) - Ein 21-Jähriger soll in Burgau (Landkreis Günzburg) mit einem manipulierten E-Bike und unter Cannabiseinfluss unterwegs gewesen sein. Gegen ihn wird nun wegen mehrerer Delikte ermittelt, wie die Polizei mitteilte.
Mit 50 Kilometern pro Stunde auf dem E-Bike: In Schwaben stoppt die Polizei einen jungen Fahrer – ohne Führerschein, aber mit mehr als 30 Gramm Cannabis im Gepäck.
Die Beamten wurden demnach am Donnerstag auf seine konstant hohe Geschwindigkeit aufmerksam, obwohl er nicht in die Pedale trat. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass das E-Bike so umgebaut worden war, dass es bis zu 50 Kilometer pro Stunde fahren konnte. Erlaubt sind bei solchen Rädern jedoch maximal 25 km/h. Für das Fahrzeug konnte er weder eine Zulassung noch einen Versicherungsschutz oder einen Führerschein vorweisen.
Die Beamten stellten außerdem fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Cannabis stand. Bei ihm wurden über 30 Gramm Cannabis festgestellt, was über der erlaubten Grenze liegt. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verkehrsverstößen und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.