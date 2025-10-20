 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Buttersäure an Eingang zu Erzbistum München verschüttet

Kriminalität Buttersäure an Eingang zu Erzbistum München verschüttet

Unbekannte kippen Buttersäure auf ein Gebäude des Erzbistums. Am nächsten Tag gibt es einen ähnlichen Vorfall an einer EU-Behörde. Die Ermittler gehen derzeit von einer politisch motivierten Tat aus.

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

Kriminalität: Buttersäure an Eingang zu Erzbistum München verschüttet
1
Ein Mitarbeiter wählte wegen einer stinkenden Flüssigkeit am Eingang des Ordinariat den Notruf. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa

München (dpa/lby) - Buttersäure ist an den Eingängen des Ordinariats des Erzbistums München sowie des Europäischen Patentamtes verteilt worden. Ein Mitarbeiter der Verwaltungsbehörde entdeckte die übelriechende und ätzende Flüssigkeit am Freitag und wählte den Notruf, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge war die Buttersäure auch über das Klingelschild verteilt worden. Einen Tag später wurde dieselbe Flüssigkeit am Eingang einer Einrichtung der Europäischen Union von Unbekannten verschüttet. 

Nach der Werbung weiterlesen

Die Ermittler gehen derzeit von einer politisch motivierten Sachbeschädigung aus. Verletzt wurde demnach niemand. Buttersäure kann laut einer Polizeisprecherin schwere Verätzungen verursachen. Unklar blieb zunächst, ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt und wer die Täter sind. Die Polizei übernahm die Ermittlungen.