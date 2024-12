München (dpa/lby) - Die Bundespolizei hat am Münchner Flughafen einen wegen Coronatest-Betrugs in Millionenhöhe gesuchten Mann festgenommen. Der 32-Jährige war mit einem Flug aus Dubai gelandet, wie die Ermittler miteilten. Bei der Passkontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde.