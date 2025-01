Kriminalität: Bundespolizei meldet mehr Sexualdelikte an Bayerns Bahnhöfen

München (dpa/lby) - Die Zahl der Sexualdelikte an Bahnhöfen und in Zügen ist im vergangenen Jahr in Bayern gestiegen. Die Bundespolizei registrierte von Januar bis Ende Dezember landesweit 277 Vorfälle, 31 mehr als 2023, wie die Behörde auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.