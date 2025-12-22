Kriminalität: Bundespolizei beschlagnahmt illegale Böller aus Tschechien

Selb/Waidhaus (dpa/lby) - An der bayerisch-tschechischen Grenze hat die Bundespolizei mehrere Autosfahrer mit illegalen Böllern aufgegriffen. Von insgesamt 120 Kilogramm beschlagnahmten Feuerwerkskörpern berichtete die Bundespolizeiinspektion im oberpfälzischen Waidhaus (Landkreis Neustadt an der Waldnaab). Unter anderem mehrere Kugelbomben hatten demnach zwei Männer im Alter von 39 und 43 Jahren im Kofferraum und auf dem Rücksitz. Ein 39-Jähriger sei mit mehr als 54 Kilogramm unerlaubten Böllern über die Grenze gefahren.