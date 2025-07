Kriminalität: Bürgermeister von Zella-Mehlis: Abscheuliches Verbrechen

Zella-Mehlis/Meiningen (dpa/th) - Nach dem mutmaßlichen Mord durch Jugendliche an einem jungen Mann in Zella-Mehlis, zeigt sich der Bürgermeister schockiert über Ermittlerangaben zum Tathergang. "Ich bin bestürzt und entsetzt über die Schilderung des mutmaßlichen Tathergangs in der Nacht vom 21. auf den 22. Juni", sagte Torsten Widder (parteilos) einer Mitteilung zufolge. "Laut dem, was bisher über dieses abscheuliche Gewaltverbrechen bekannt ist, muss die Täter die maximale Härte des Gesetzes treffen." Derzeit sitzen zwei 15 und 16 Jahre alten Mädchen sowie zwei 19-Jährige wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft.