Amberg (dpa/lby) - Ein Brautkleid ist aus dem Kellerabteil einer 26-Jährigen in Amberg gestohlen und später in Brand gesetzt worden. Wie die Polizei mitteilte, brach ein unbekannter Täter in der vergangenen Woche das Abteil auf und stahl das neue Kleidungsstück im Wert von 3.000 Euro.