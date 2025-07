Kriminalität: Brandstiftung in Kirche - Verdächtiger in Psychiatrie

Garmisch-Partenkirchen (dpa/lby) - Ein 28 Jahre alter Mann steht im Verdacht, in einer Kirche in Garmisch-Partenkirchen Feuer gelegt zu haben. Besucher bemerkten den Vorfall am Samstagnachmittag, wie die Polizei mitteilte. Der mutmaßliche Brandstifter kam in eine psychiatrische Klinik.