Kriminalität Brandanschlag auf Auto eines Rabbiners in Melbourne

Auf Bildern vom Tatort in Melbourne ist ein Schild mit dem Schriftzug "Happy Chanukah!" (fröhliches Chanukka) auf dem Dach des von Brandschäden gezeichneten Autos zu sehen, das in der Einfahrt vor dem Haus des Rabbiners steht. Auf ein eindeutiges Tatmotiv wollten sich die Sicherheitsbehörden aber nicht sofort festlegen. "Die Kriminalpolizei hat eine Person identifiziert, die bei den Ermittlungen helfen könnte", hieß es in einer von Medien zitierten Stellungnahme der Polizei. "Die Untersuchungen zu dem Vorfall laufen." Von einer Festnahme war zunächst keine Rede.