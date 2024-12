Herrieden (dpa/lby) - Nach einer Sprengung eines Geldautomaten in Herrieden (Landkreis Ansbach) ist ein Feuer in einem Wohn- und Geschäftsgebäude ausgebrochen. Dabei erlitt eine 27-Jährige eine Rauchgasvergiftung, wie die Polizei mitteilte. Die mutmaßlichen Täter seien den Angaben zufolge in einem dunklen Auto geflüchtet.