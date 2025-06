Deggendorf (dpa/lby) - Ein Paketfahrer hat in Niederbayern mehrere Pakete geöffnet und deren Inhalt behalten. Die Polizei fand die gestohlene Ware in Deggendorf in seinem Lieferfahrzeug, wie sie mitteilte. Der Diebstahl flog am Samstag auf, als ein Mann feststellte, dass sich in seinem Paket lediglich eine Packung Taschentücher befand - statt bestellter Ware im Wert von 500 Euro.