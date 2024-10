Erfurt (dpa/th) - Nach dem ungewöhnlichen Anstieg im Jahr 2023 sind in Thüringen in diesem Jahr bislang nur wenige Diebstähle von Katalysatoren von Autos gemeldet worden. Bis Mitte August seien fünf Fälle erfasst worden, heißt es in einer Antwort des Innenministeriums auf eine Landtagsanfrage der Linke-Fraktion. Im vergangenen Jahr hatte die Polizei 202 Diebstähle von Katalysatoren registriert.