München (dpa/lby) - Ein Paar soll in München binnen weniger Stunden nacheinander angegriffen und verletzt worden sein. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge wurde am vergangenen Samstagmittag eine 44 Jahre alte Frau attackiert und in ein Auto gezogen. Wenig später sei ihr 50 Jahre alter Partner verletzt worden. Zwei Verdächtige - ein 53-Jähriger und ein 54-Jähriger - sitzen in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Donnerstag weiter mitteilte.