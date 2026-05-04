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  4. Beute in sechsstelligem Wert bei Telefonbetrug

Kriminalität Beute in sechsstelligem Wert bei Telefonbetrug

Ein Anrufer bringt einen 84-Jährigen dazu, Gegenstände im Wert von mindestens 100.000 Euro zu übergeben – angeblich für eine Operation von dessen Bruder.

Kriminalität: Beute in sechsstelligem Wert bei Telefonbetrug
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Ein Trickbetrüger erzählte einem älteren Mann, sein Bruder brauche ein teures Medikament. (Symbolbild) Foto: Wolf von Dewitz/dpa-Zentralbild/dpa

Augsburg (dpa/lby) - Telefonbetrüger haben bei einem älteren Mann in Schwaben Gegenstände im Wert von mindestens 100.000 Euro erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Anrufer dem 84-Jährigen aus Augsburg gesagt, dass dessen Bruder ein teures Medikament für eine lebensrettende Operation brauche. Er sagte zusätzlich, sein Neffe habe schon eine hohe Summe angezahlt. Der 84-Jährige gab gegenüber der Polizei an, seinen Neffen im Hintergrund des Telefongesprächs weinen gehört zu haben. 

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Demnach traf sich das Opfer mit einer weiteren Täterin, um ihr Gegenstände im niedrigen sechsstelligen Wert zu übergeben. Die Beamten suchen nach Zeugen der Übergabe.