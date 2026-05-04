Kriminalität: Beute in sechsstelligem Wert bei Telefonbetrug

Augsburg (dpa/lby) - Telefonbetrüger haben bei einem älteren Mann in Schwaben Gegenstände im Wert von mindestens 100.000 Euro erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Anrufer dem 84-Jährigen aus Augsburg gesagt, dass dessen Bruder ein teures Medikament für eine lebensrettende Operation brauche. Er sagte zusätzlich, sein Neffe habe schon eine hohe Summe angezahlt. Der 84-Jährige gab gegenüber der Polizei an, seinen Neffen im Hintergrund des Telefongesprächs weinen gehört zu haben.