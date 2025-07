Kriminalität: Betrunkener randaliert in Pizzeria - Mehrere Verletzte

Oberaudorf (dpa/lby) - Ein 41-Jähriger hat in einem Restaurant in Oberaudorf (Landkreis Rosenheim) randaliert und so für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Der betrunkene Gast hatte am Samstag andere Gäste und die Eigentümer beleidigt und bespuckt, wie die Polizei mitteilte. Der Täter ging diese körperlich an, als er aufgefordert wurde, das Restaurant zu verlassen. Zwei der Eigentümer wurden leicht verletzt, hieß es.