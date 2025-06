Ein Bahnmitarbeiter rief nach den Angaben am Donnerstag die Polizei, weil sich mehrere Menschen an den Fahrzeugen auf dem abgestellten Autozug im Münchner Stadtteil Freimann zu schaffen machten. Die Bundespolizei stellte die Tatverdächtigen - drei Männer und eine Frau - in der Nähe des Tatorts. Bei der Fahndung kam unter anderem ein Hubschrauber zum Einsatz.