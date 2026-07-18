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Kriminalität Betrugsmasche: Falsche Handwerker hinterlassen Schaden

Drei falsche Handwerker tauchen unangekündigt bei einem Ehepaar auf und fordern für Pfusch 10.000 Euro. Die Ehefrau erkennt die Masche, das Paar verliert dennoch Geld.

Kriminalität: Betrugsmasche: Falsche Handwerker hinterlassen Schaden
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Falsche Handwerker haben in Großrückerswalde bei einem Ehepaar abkassieren wollen - der Schwindel flog aber auf. (Symbolbild). Foto: Jan Woitas/dpa

Großrückerswalde (dpa/sn) - Falsche Handwerker haben bei einem Ehepaar in Großrückerswalde (Erzgebirgskreis) einen erheblichen Sachschaden hinterlassen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, waren drei Männer unangemeldet bei einem 71-jährigen Hausbesitzer erschienen, um nach kurzer Verhandlung und einer Anzahlung von 90 Euro Ausbesserungen am Dach des Hauses vorzunehmen. Im Anschluss forderten sie für den Pfusch 10.000 Euro. 

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Die Ehefrau sei gerade vom Einkaufen zurückgekommen und habe die vermeintlichen Handwerker zur Rede gestellt, hieß es. Daraufhin flüchteten sie mit ihrem Transporter. "Auch wenn die falschen Handwerker kein weiteres Geld bekamen, entstand dem Ehepaar trotzdem ein Sachschaden von 2.000 Euro", vermerkte die Polizei in ihrem Bericht.