Großrückerswalde (dpa/sn) - Falsche Handwerker haben bei einem Ehepaar in Großrückerswalde (Erzgebirgskreis) einen erheblichen Sachschaden hinterlassen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, waren drei Männer unangemeldet bei einem 71-jährigen Hausbesitzer erschienen, um nach kurzer Verhandlung und einer Anzahlung von 90 Euro Ausbesserungen am Dach des Hauses vorzunehmen. Im Anschluss forderten sie für den Pfusch 10.000 Euro.