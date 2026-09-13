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  4. Betrugsmasche bringt Mann um 34.000 Euro

Kriminalität Betrugsmasche bringt Mann um 34.000 Euro

Ein Mann erhält eine gefälschte Nachricht eines Kreditkartenanbieters. Am Ende erbeuten Betrüger viel Geld.

Kriminalität: Betrugsmasche bringt Mann um 34.000 Euro
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Der Mann wurde zunächst per SMS kontaktiert. (Symbolbild). Foto: Monika Skolimowska/dpa

Stollberg (dpa/sn) - Betrüger haben vom Konto eines Mannes aus Stollberg 34.000 Euro abgebucht. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, hatte der 55-Jährige vor ein paar Tagen eine SMS von seinem vermeintlichen Kreditkartenanbieter erhalten. "Die Nachricht suggerierte unberechtigte Abbuchungen. Zur Klärung der vermeintlichen Zahlungsvorgänge kontaktierte der Mann eine in der Nachricht angegebene inländische Telefonnummer", hieß es.

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Im Gespräch hätten ihn die Betrüger dazu gebracht, mehrere Stornierungen per Onlinebanking freizugeben. Durch die Bestätigungen sei es den Tätern gelungen, die besagte Summe vom Girokonto abzubuchen. 