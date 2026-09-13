Kriminalität: Betrugsmasche bringt Mann um 34.000 Euro

Stollberg (dpa/sn) - Betrüger haben vom Konto eines Mannes aus Stollberg 34.000 Euro abgebucht. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, hatte der 55-Jährige vor ein paar Tagen eine SMS von seinem vermeintlichen Kreditkartenanbieter erhalten. "Die Nachricht suggerierte unberechtigte Abbuchungen. Zur Klärung der vermeintlichen Zahlungsvorgänge kontaktierte der Mann eine in der Nachricht angegebene inländische Telefonnummer", hieß es.