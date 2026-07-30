Kriminalität: Betrug mit gefälschten Autoinseraten - Verdächtige in U-Haft

Nach den bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter seit September Zugang zu den Onlineplattformen zahlreicher seriöser Autohändler und veröffentlichten dort mehr als 5.000 gefälschte Inserate. Zudem fälschten sie den Ermittlungen zufolge Rechnungen, damit die Käufer das Geld nicht auf die Konten der Händler, sondern auf andere Konten in Deutschland und Spanien überweisen. Bei Durchsuchungen in Rumänien fanden die Ermittler Bargeld und Goldmünzen im Wert von etwa 100.000 Euro.