Bamberg (dpa/lby) - Mit gefälschten Fahrzeuginseraten im Internet sollen Kriminelle gutgläubige Käufer um mehr als 660.000 Euro gebracht haben. Ermittler der Zentralstelle Cybercrime in Bamberg und von der Kriminalinspektion Coburg konnten inzwischen zwei Verdächtige identifizieren, wie sie mitteilten. Die 40 und 44 Jahre alten Männer wurden demnach in Rumänen festgenommen und sitzen inzwischen in Deutschland in Untersuchungshaft.
Kriminalität Betrug mit gefälschten Autoinseraten - Verdächtige in U-Haft
dpa 30.07.2026 - 16:34 Uhr