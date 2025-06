Nürnberg (dpa/lby) - Der Betrug mit Corona-Tests beschäftigt die Ermittler in Bayern weiterhin. Seit Juni 2021 habe es fast 260 Verfahren wegen Betrugs bei der Abrechnung von Corona-Tests gegeben (Stand: 31. März 2025), teilte das Justizministerium in München auf Anfrage mit. Fast 200 Verfahren sind demnach inzwischen abgeschlossen. In 24 davon kam es zu einer Anklage oder einem Antrag für einen Strafbefehl. In 16 Fällen wurden die Angeklagten rechtskräftig verurteilt.