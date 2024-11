Kriminalität: Betrug mit Corona-Tests? - 52-Jährige in U-Haft

Im Zuge der Ermittlungen durchsuchte die Polizei am Donnerstag zwei Objekte in Essen und Werne - zudem erließ ein Richter Haftbefehl gegen die Frau. Sie sitzt mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt. Zu den Vorwürfen hat sie laut dem Sprecher bislang keine Angaben gemacht. Für sie gilt die Unschuldsvermutung. Die Auswertung von bei den Durchsuchungen sichergestelltem Material dauert an.