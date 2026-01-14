Da die Bezahlung über einen Zahlungsanbieter angeblich nicht funktionierte, schlug der Täter ihr eine andere Bezahlmethode vor. Dazu schickte er ihr einen Link, über den sie ihre Kreditkartendaten eingeben und zur Kontoverifizierung eine TAN freigeben sollte. Unmittelbar danach seien 1.950 Euro von ihrem Konto auf ein ausländisches Konto überwiesen worden. Erst dann habe die Frau den Betrug bemerkt, teilten die Beamten mit.