Leipzig - Nach mehreren Betrugsfällen sitzen drei mutmaßliche Täter in Haft. Die Männer sollen Mitglieder einer Bande sein, die sich als Polizisten ausgeben und ihre Opfer um ihre Wertsachen bringen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei Leipzig mitteilten. Einsatzkräfte hatten im April Wohnungen in Sachsen und Bayern durchsucht. Die Bande soll in ganz Deutschland tätig gewesen sein.