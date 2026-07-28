Kriminalität: Betrüger lässt mehrere Guthabenkarten aktivieren

Vilseck (dpa/lby) - Ein Betrüger hat in einem Supermarkt Guthabenkarten im Wert von mehreren tausend Euro aktivierten lassen. Das teilte die Polizei mit. In einem Supermarkt in Vilseck (Landkreis Amberg-Sulzbach) habe sich der bislang unbekannte Täter als Techniker ausgegeben, der eine tatsächlich vorliegende Störung beheben sollte. Guthabenkarten mit größeren Beträgen sollten deswegen aus dem Sortiment genommen werden. Durch geschickte Gesprächsführung sei es ihm gelungen, dass Angestellte rund zwei Dutzend der Guthabenkarten aktivierten und die Codes dafür übermittelten.