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Kriminalität Betrüger lässt mehrere Guthabenkarten aktivieren

Unter einem Vorwand erlangt der Mann Guthabenkarten im Wert von mehreren tausend Euro und die dazugehörigen Codes. Wie kam es dazu?

Kriminalität: Betrüger lässt mehrere Guthabenkarten aktivieren
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Die Polizei geht davon aus, dass es sich beide Male um denselben Betrüger handelt. (Archivbild) Foto: Robert Michael/dpa

Vilseck (dpa/lby) - Ein Betrüger hat in einem Supermarkt Guthabenkarten im Wert von mehreren tausend Euro aktivierten lassen. Das teilte die Polizei mit. In einem Supermarkt in Vilseck (Landkreis Amberg-Sulzbach) habe sich der bislang unbekannte Täter als Techniker ausgegeben, der eine tatsächlich vorliegende Störung beheben sollte. Guthabenkarten mit größeren Beträgen sollten deswegen aus dem Sortiment genommen werden. Durch geschickte Gesprächsführung sei es ihm gelungen, dass Angestellte rund zwei Dutzend der Guthabenkarten aktivierten und die Codes dafür übermittelten. 

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Zwei Tage später soll erneut ein Betrüger beim Supermarkt angerufen und behauptet haben, dass auch die Guthabenkarten für bestimmte Telefon-Prepaidkarten aus dem Sortiment genommen werden müssten. Eine Mitarbeiterin habe daraufhin eine der besagten Karten aktiviert, sei aber hellhörig geworden, als sie den zugehörigen Code übermitteln sollte. 

Laut einem Polizeisprecher gehen die Ermittler davon aus, dass es sich in beiden Fällen um denselben Täter handelt.