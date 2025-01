Kriminalität: Betrüger ergaunern mehr als 100.000 Euro von Senioren

Polizei warnt vor Tricks: Niemals Geld an Fremde übergeben

Die Polizei wies darauf hin, dass bei derartigen Anrufen am besten immer direkt der Notruf gewählt werden solle. Zudem sollten Bargeld oder Wertgegenstände in der Folge nie an Unbekannte übergeben werden. Weder die Polizei noch andere Ermittlungsbehörden würden am Telefon zur Übergabe von Bargeld oder Wertgegenstände auffordern. Längst gehen aber nicht nur ältere Menschen Trickbetrügern am Telefon auf den Leim - auch jüngere Menschen tappen etwa durch angebliche Geldanlagetipps immer wieder in die Fallen.